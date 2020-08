Oriana Sabatini in bikini è spettacolare: bellezza che toglie il fiato. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha lasciato senza fiato i suoi numerosi followers

Oriana Sabatini è una delle modelle più seguite e più amate di Instagram. Sul social network più famoso di sempre conta più di 5 milioni di followers, che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Le foto che pubblica lasciano i suoi numerosi fans senza fiato.

Oriana Sabatini e l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: pioggia di likes per la modella seguita da 5 milioni di persone

I commenti sotto le sue foto non si sprecano per niente. I suoi fans le scrivono sempre cose molto carine: certo, come tutti i personaggi famosi, anche lei è vittima dei leoni da tastiera che credono di essere chissà chi scrivendole cattiverie. Lei però ignora ognuno di loro e continua ad essere se stessa, senza permettere a nessuno di cambiarla, in alcun modo. Sotto le sue foto solo una sfilza i commenti pieni di cose carine: “Sei di una bellezza disarmante, e non solo fuori ma pure dentro. Sei una persona meravigliosa e ti meriti il meglio della vita”. Questi sono i commenti più eleganti, poi ci sono quelli più sfacciati, quelli di chi addirittura è arrivato a chiederle in modo giocoso di sposarsi.

“Sei la mia donna ideale, credo che non mi sposerò mai se non mi sposi tu” le scrive infatti un utente, scatenando l’ilarità degli altri followers che hanno messo like al commento.

