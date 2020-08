Presidenziali USA, Michelle Obama: “Trump non è il presidente giusto”

Michelle Obama ha registrato un messaggio video che è stato trasmesso alla convention dei democratici in cui dice che Donald Trump è il presidente sbagliato per gli USA

Michelle Obama in un discorso registrato in un messaggio video per il primo giorno della Convention dei democratici (in questo formato per la crisi sanitaria del Covid-19) ha dichiarato che Donald Trump non è il presidente giusto per gli Stati Uniti. La ex first lady ha detto che ufficializzerà il candidato Joe Biden alle elezioni presidenziali di novembre prossimo. Obama ha detto che l’attuale presidente degli USA non ha per niente affrontato bene la pandemia del coronavirus, perché manca totalmente di empatia e l’amministrazione che guida ha professato solo “caos e divisione”. Gli statunitensi hanno invece bisogno di “consolazione e leadership” per la crisi sanitaria in atto, che nel Paese a stelle e strisce sta mietendo molte vittime.

Michelle Obama: “Dobbiamo eleggere Joe Biden come presidente USA”

Michelle Obama ha poi rincarato la dose dicendo: “Se pensate che le cose non possano peggiorare, credetemi, possono e sarà così se non ci sarà un cambiamento a queste elezioni. Se abbiamo qualche speranza di mettere fine a questo caos, dobbiamo votare per Joe Biden come se le nostre vite dipendessero da questo”. Per la ex first lady, Biden sa cosa serve al Paese e si “fiderà della scienza”. Ha poi aggiunto: “Joe non è perfetto ma non c’è nessun candidato perfetto, nessun presidente perfetto”.

Obama ha poi rimarcato il concetto dicendo che se gli americani vogliono avere il coraggio di guardare i propri figli negli occhi e riappropriarsi di un “posto nella storia americana”, devono eleggere Joe Biden come prossimo presidente degli USA alle prossime elezioni presidenziali di novembre 2020.

