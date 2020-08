Raffaella Fico mostra la tartaruga, che seno e che fisico! – FOTO

Raffaella Fico è una bomba sexy e ama mostrare sui social le sue curve esagerate e con foto sempre piccanti, nell’ultima è tutto un addominale

La bella 32enne Raffaella Fico si è stabilizzata sentimentalmente. Dopo la deludente relazione con il procuratore Alessandro Moggi, finita nel 2018 a un passo dal matrimonio, la showgirl è oggi felice più che mai accanto al suo manager Giulio Fratini di 30 anni: il nonno fondò un noto marchio di jeans mentre il padre Stefano è proprietario di una catena di alberghi.

LEGGI ANCHE -> Dramma per Anna Tatangelo e la sua famiglia: “Ora è in ospedale”

Dopo le prime timide immagini di coppia scattate dai paparazzi, i due non hanno più nascosto il loro amore e la loro rovente passione e hanno ufficializzato la loro storia. Le immagini roventi della loro vacanza a Myconos stanno facendo ancora discutere per le pose piccanti e ardite.

Raffaella Fico ha ottenuto la ribalta mediatica nel gennaio 2008 partecipando all’ottava edizione del Grande Fratello e nella primavera 2009, insieme a Melita Toniolo, è stata una delle vallette di Colorado Cafè su Italia 1. Nel 2015 ha partecipato, come soubrette e ballerina, al varietà di seconda serata Grand Hotel Chiambretti, in onda su Canale 5 e nello stesso periodo si presenta come opinionista al programma sportivo di 7 Gold.

Jeans e top per Raffaella Fico, anche vestita incanta tutti