Combattere formiche e zanzare non è poi così difficile: i rimedi

Il caldo afoso dell’estate “trasporta” ondate di formiche e zanzare, un ostacolo indesiderati per la vita delle persone: i rimedi per allontanarli

Il mese di Agosto in Italia ha generato nuove ondate di calore e di conseguenza un’impennata della colonnina di mercurio, per la misurazione della temperatura esterna.

L’avvento dell’alta stagione coincide sempre con quello degli insetti: api, mosche, zanzare e formiche su tutte. Ma soffermiamoci sulle ultime due ed esaminiamo quali sono i rimedi efficaci da adottare per tenerle lontane dalla nostra quotidianità.

Basta pensare ad ambienti stagnanti come villette e giardini, sottoposti ad un regime di innaffiamento e cura dell’estetica ambientale che gli insetti ne vengono attratti.

La montatura delle zanzariere potrebbe essere un’efficace protezione per evitare l’ingresso dei cosiddetti “indesiderati”, che molto spesso scorgono scorciatoie di casa a noi sconosciute ed invadono la nostra privacy.

Ed ecco che non ci resta che sperare, scandagliando sul campo qualche “pesticida naturale” che magari non conoscevamo e che dalla prossima volta utilizzeremo.

Un rimedio di sicuro avvenire contro gli insetti dell’estate

Per eliminare il problema degli insetti che girovagano per casa senza preavviso esistono alcuni rimedi naturali da prendere in considerazione subito dopo la lettura di questo articolo.

Evitiamo prima di tutto di lasciare in giro per casa o per caso, soluzioni per carboidrati solubili come zucchero o briciole. Nel frattempo che affiniamo la nostre attenzioni su determinati aspetti è bene appellarsi a soluzioni, considerate molto efficaci dagli esperti del mestiere.

La prima è il sale, un rimedio accessibile a tutti per “sbarrare” la strada alle formiche in giro per casa. Applicarlo dunque sulla soglia o spigolo di porte e finestre e attendere gli sviluppi. Altro rimedio naturale è l’aceto, dotato di un sistema di odori genuini che potrebbero fare al caso nostro.

Anche l’odore rinfrescante di foglie di alloro, menta e caffè può essere nocivo al passaggio delle formiche che vedranno respingersi qualsiasi soluzione per arrivare alla meta desiderata.

Infine, non banale è l’odore del cetriolo, terrificante per le zanzare e il loro modo di “assillare” gli inquilini di una casa.

