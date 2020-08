Romina Power, i motivi per cui ha sempre lo stesso look

Da anni Romina Power ha sempre lo stesso look: veste sempre con scarpe basse e tuniche. È stata la stessa cantante a spiegare i motivi di questo abbigliamento

Romina Power indossa sempre ampie tuniche e sandali bassi e non mette mai tacchi alti o vestiti attillati e corti. Due sono le spiegazioni che la cantante italo-statunitense veste sempre così. Il primo motivo è che a Romina piace lo stile etnico e quindi i caftani sono d’obbligo per lei, anche perché da tempo ha abbracciato la religione e filosofia Buddista e i suoi abiti rispecchiano appieno il suo stile di vita che da molti anni ha adottato. Abiti molto in tema con meditazione e che richiamano il benessere spirituale. Le lunghe e coloratissime tuniche indossate dalla cantante e attrice rispecchiano la sua filosofia di vita.

Romina Power: l’altro motivo per cui indossa sempre abiti larghi e lunghi e scarpe basse