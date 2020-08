Ryanair cancellerà un volo su cinque per il calo delle prenotazioni

Ryanair ha deciso di cancellare un volo su cinque per la riduzione netta delle prenotazioni a causa delle restrizioni sui viaggi in tutta Europa

Ryanair ha deciso di cancellare un volo su cinque. La drastica decisione è seguita al calo delle prenotazioni dei viaggiatori per le nuove restrizioni in Europa a seguito dell’aumento dei casi di contagio di Covid-19. La compagnia ha dichiarato che le prenotazioni si sono “ridotte notevolmente” e questo fattore si rispecchia nel 20 per cento della capacità di volo con la conseguente riduzione della frequenza di ogni rotta. La compagnia low cost irlandese ha sottolineato che i voli che avranno più riduzioni saranno dall’Italia alla Francia, Spagna e Svezia. A questi Paesi si aggiunge l’Irlanda che secondo Ryanair, ha ordinato delle norme molto restrittive per la quarantena, più di ogni Nazione europea. Il Regno Unito poi ha inserito la Francia e la Spagna nei Paesi che saranno soggetti a fare la quarantena.

Ryanair invierà una email ai viaggiatori che avranno disagi nelle proprie prenotazioni

Per i viaggiatori che avranno difficoltà nelle prenotazioni già effettuate e che si troveranno a vedere il proprio volo cancellato, Ryanair invierà istruzioni tramite una email. Mentre il resto dei passeggeri avrà indicazioni successivamente. Inoltre un portavoce della compagnia aerea low cost ha dichiarato: “nelle ultime due settimane diversi Paesi Ue hanno imposto restrizioni di viaggio, i viaggi, specialmente di lavoro, su settembre e ottobre, sono stati influenzati negativamente”.

“Quindi è necessario ridurre la frequenza in modo da adattare la nostra capacità alla richiesta nei prossimi due mesi”, ha concluso il portavoce di Ryanair.

