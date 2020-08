Sabrina Salerno, in costume da bagno è “ubriaca” di passione: che spettacolo – FOTO

Spettacolo indescrivibile per la performance di bellezza di Sabrina Salerno: ancora una volta sul podio dei desideri dei suoi amati fan

Standing ovation per Sabrina Salerno e il suo incommensurabile fascino di un’estate a ritmi forsennati e tinte rosse, accese di passione.

Scorre con il sudore tra i denti, il ferragosto bollente per la nostra Sabrina. Distratta dal sole accecante, l’ex allieva di Claudio Cecchetto ha dimenticato anche stavolta i particolari del suo dinamico aspetto fisico. Per fortuna che lei abbia scelto il paesaggio “coperto” e “umido” delle dolomiti per trascorrere l’ultimo scorcio di questa particolare e turbolenta stagione.

A quest’ora i fan sarebbero travolti dal piacere, se non fosse per Sabrina, impegnata a selezionare le sue enormi performance da sballo con quel bagaglio di curve che si ritrova.

Non esiste il mare in questi giorni per Sabrina che ha voluto evitare il traffico da bollino rosso di ferragosto e lasciarsi trasportare dal rumore del vento delle località trevigiane.

LEGGI ANCHE —–> Martina Stella allo specchio, vortice di prospettive prorompenti – FOTO

Sabrina Salerno, il fuoco dentro e l’ardore fuori: un sorso caliente in piscina