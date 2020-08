Segni Zodiacali: i segni che sopportano meglio lo stress. Affrontare lo stress è una prova difficile per tutti, ecco quali sono i segni che più riescono a reggere alla pressione

Non è facile affrontare lo stress, ci sono troppe cose in ballo per cui sentirsi in questo modo: una relazione d’amore complicata, per non parlare delle pressioni che si hanno sul lavoro, le difficoltà economiche e alcune discussioni. Ci sono segni, però, che sono incredibilmente bravi ad affrontare questo tipo di tensione, senza cedere allo sconforto. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Segni Zodiacali: quelli che sopportano meglio lo stress

Leone: vive lo stress coma una sorta di sfida, senza mai arrendersi e sempre col sorriso stampato sulla faccia. Le difficoltà non sono capaci di abbatterlo, anzi, riesce ad affrontarle con grinta e dando un buon esempio a tutti con la sua energia e il suo coraggio. C’è un possibile risvolto negativo di questo suo essere così combattivo: ovvero la difficoltà nell’affrontare i risultati negativi. Toro: riesce a non perdere la testa, mai, neanche nei momenti di tantissima tensione. Sempre pacato, riesce ad essere tranquillo anche nei momenti particolarmente ostili e quando affronta persone di un certo livello come, ad esempio, il suo capo di lavoro. L’ansia non fa parte di lui e il rapporto che ha con la natura lo aiutano a preservare la serenità. Ariete: ecco un altro segno che regge bene lo stress pur provandone abbastanza. Cerca di raggiungere sempre i risultati migliori e il suo coraggio lo rendono adatto a professioni come il coach, dove è importante la capacità di spronare. Capricorno: regge lo stress con calma e mantenendo sempre il sangue freddo. I suoi colleghi lo stimano per questa sua capacità di mantenere sempre il controllo della situazione. Quando si trova davanti ad un problema, alle sfide e alle difficoltà reagisce con una freddezza glaciale, perché sa di dover combattere e vincere. Nella sua visione della vita, piangere e abbattersi non serve a nulla. Anzi, peggiora solamente la situazione. Sagittario: Calma e sangue freddo. Ecco qual è il motto di questo segno. La sua carica di aggressività lo portano ad affrontare i problemi e a non nascondersi e ad abbattersi.

