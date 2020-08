Si opera al naso ma al risveglio è irriconoscibile

Si opera al naso ma l’intervento non va bene ed inizia per lui un calvario lungo due anni. Questa è la storia di Pierluigi Latino

Un vero incubo quello vissuto da un paziente palermitano dopo un’operazione di routine al naso. I fatti sono iniziati nel 2017 quando Pierluigi Latino si è sottoposto ad un intervento di rinoplastica per raddrizzare il setto nasale deviato e asportare un’adiposità leggermente evidente.

Ma qualcosa è andato storto e al suo risveglio era irriconoscibile. Il suo viso era tutto deturpato e per l’uomo 47enne è iniziato un vero calvario.

Pierluigi ha raccontato la sua brutta avventura a Blogosicilia. Qui ha parlato di un’operazione che ha definito “devastante” e il suo calvario che è durato ben due anni. Nessun malessere al risveglio e per il siciliano pareva che tutto fosse andato bene. Ma è bastato poco per capire che invece non era affatto così.

Si opera al naso, gli effetti catastrofici

Pierluigi Latino parlando della sua tragica esperienza ha descritto tutti gli step della sua tragica avventura in ospedale. Poco dopo l’operazione al naso ha iniziato a vedere uno strano gonfiore. Prima sembrava una conseguenza dell’operazione che sarebbe andata via con il tempo. Ma così non è stato, anzi.

Con il passare dei mesi la situazione è peggiorata e dopo quattro mesi il naso di Pierluigi ha iniziato a deformarsi e il suo viso è diventato irriconoscibile. L’uomo ha raccontato che i medici avrebbero asportato una parte del setto nasale. Così la struttura mediana del naso è stata asportata, la punta dell’organo scavata come anche la cartilagine. In questo modo si è creata una sorta di collasso della struttura nasale.

In due anni una ricerca spasmodica per Pierluigi per rintracciare uno specialista che potesse aiutarlo e ritornare ad una vita normale. C’è riuscito il dottor Michele Pascali che lo ha operato, risolto il suo problema e restituito una vita tranquilla. “Ero deturpato in maniera enorme – ha detto – ma l’intervento mi ha restituito la mia vita sociale” dice il paziente che ringrazia il medico che lo ha aiutato.

Non solo conseguenza estetiche ma anche fisiche per l’uomo che ha ammesso: “Non potevo più respirare, passeggiare e nemmeno dormire bene, dovevo riposare seduto sul divano”. Ecco perché Pierluigi Latino ha chiesto un risarcimento danni per quello che ha subito.

