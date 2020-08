Tragica fine per un senzatetto in un parco acquatico dell’Arizona

Un senzatetto entra nel parco Eldorado Aquatic and Fitness Center chiuso e sbaglia scivolo: muore dopo cinque ore intrappolato in un tubo

Un senzatetto è morto dopo essere rimasto incastrato in un tubo di sostegno dello scivolo di un parco acquatico, l’Eldorado Aquatic and Fitness Center, a Scottsdale in Arizona. La polizia arrivata sul posto ha fatto di tutto per riuscire a liberare il 31 enne, ma dopo cinque ore di lavoro ininterrotto ha dovuto arrendersi.

Il sospetto è che l’uomo abbia scavalcato la recinzione per fare un bagno in piscina prima di infilarsi nel tubo che regge la struttura di un mega scivolo. Il sergente Kevin Watts, un portavoce della polizia, ha detto a The Arizona Republic che un agente di polizia di Scottsdale ha sentito qualcuno chiamare aiuto intorno a mezzanotte e mezza nei pressi di Oak Street e Miller Road.

Il tubo d’acciaio ha agito come un megafono quando l’uomo ha iniziato a chiedere aiuto, per questo l’agente di pattuglia lo ha sentito da un quarto di miglio di distanza.

Continuano gli accertamenti della polizia per identificare l’uomo

Watts ha spiegato che la polizia ha perquisito l’area per un po’ di tempo, ma non è riuscita a trovare la fonte delle chiamate. Alla fine hanno ristretto la posizione all’Eldorado Aquatic and Fitness Center e hanno trovato l’uomo prima delle 2 del mattino. Servirà un’autopsia per determinare la causa della morte.

“Non è stata un’impresa facile entrare in quel tubo, che è il supporto centrale della super struttura che sostiene lo scivolo circolare – ha detto il sergente Kevin Watts – Quell’uomo ha dovuto arrampicarsi e anche a noi è servito un po’ di tempo e di lavoro per entraci“. Il parco acquatico è stato chiuso per consentire alla polizia di svolgere l’indagine sulla morte dell’uomo.

L’uomo ha smesso di comunicare con il personale di emergenza ed era morto quando è stato estratto intorno alle 7 del mattino. Il nome dell’uomo non è stato rilasciato da funzionari. La struttura ovviamente è stata chiusa finché non ci saranno sviluppi nell’indagine

