Comunicato Alex Zanardi condizioni, l’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano diffonde una nota ufficiale nella quale parla della situazione attuale del campione paralimpico.

Nota Alex Zanardi condizioni – L’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano rende note alcune informazioni di importanza capitale che riguardano il 53enne sportivo originario di Bologna. nel bollettino diffuso verso ora di pranzo di mercoledì 19 agosto 2020, la direzione del’ San Raffaele’ comunica quanto segue. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi”.

E queste sono decisamente delle buone notizie dunque, con Zanardi che sta rispondendo al trattamento ricevuto a seguito del tremendo incidente che lo ha visto sfortunato protagonista a giugno. Esattamente due mesi fa l’ex campione paralimpico, che perse entrambe le gambe durante una corsa in auto in Germania a settembre del 2001, è rimasto coinvolto in un’altra tragica circostanza. Mentre si allenava sulla sua handbike sulle strade di Pienza, in provincia di Siena, l’emiliano è andato a sbattere con violenza in curva contro un camion che proseguiva dall’opposto senso di marcia.

Alex Zanardi condizioni, miglioramento dopo due mesi di ricovero

Subito ricoverato in coma, Zanardi ha dovuto subire alcuni interventi urgenti tra i quali una operazione neurochirurgica e maxillo-facciale all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena. Per un mese ha versato in coma famacologico, fino a quando non ci sono state le condizioni per un trasferimento in una clinica di Lecco, lo scorso 21 luglio. Qui però Zanardi è rimasto soltanto tre giorni. La gravità del quadro clinico ha infatti consigliato ai medici di procedere ad un ulteriore spostamento al ‘San Raffaele’ di Milano.

Il nosocomio del capoluogo lombardo conclude il proprio intervento precisando come Zanardi “attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive nell’Unità operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.

