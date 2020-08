Avete mai visto il figlio di Renato Pozzetto? Chi è e cosa fa

Avete mai visto il figlio di Renato Pozzetto? Somiglia al padre e, come lui, ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa fa oggi?

Renato Pozzetto è uno dei protagonisti della comicità italiana. Volto noto della tv nostrana, ha fatto morire dal ridere intere generazioni di italiani.

Pozzetto raggiunge l’apice della popolarità tra gli anni ’70 e gli anni 2000. Comincia a muovere i primi passi nella comicità del Bel Paese partecipando a diversi cabaret milanesi.

Poi, la svolta: tra uno spettacolo e l’altro conosce Aurelio Ponzoni. I due decidono di fondare il duo Cochi e Renato. Il resto è storia. Dopo tanti film in veste d’attore, con e senza il suo fidato collega, Pozzetto ha partecipato a diverse pellicole in veste di regista.

Leggi anche –> Una mamma per amica, ricordate Jess? Oggi ha 43 anni, irriconoscibile – FOTO

Il figlio Giacomo

Il comico ha da poco compiuto 80 anni. É sposato da tanti anni con Brunella Gubler, da cui ha avuto due figli, Francesca e Giacomo.

Proprio quest’ultimo ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo e somiglia in maniera impressionante al padre! Lo avete mai visto?

Probabilmente qualcuno di voi lo ricorderà in Un amore su misura, film del 2007 diretto dal padre. L’anno successivo, nel 2008, Giacomo ha recitato in Miss Take, a fianco di Anna Valle e Remo Girone.

Leggi anche –> Michelle Hunziker è triste, la sua nostalgia commuove i fan

Purtroppo la sua carriera cinematografica si ferma qui. Pozzetto junior ha deciso di intraprendere un’altra strada che gli regala non poche soddisfazioni. Giacomo, infatti, è diventato chef per la Locanda Pozzetto, che si trova a Laveno Mombello, città natale del padre.

É orgoglioso delle sue creazioni: sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto dei suoi piatti, dagli antipasti ai dolci. L’altro grande amore è quello per i suoi due figli: anche loro compaiono spesso sul suo profilo social.

Leggi anche –> Ha vinto il Gf 4: che fine ha fatto e come è diventata – FOTO

Purtroppo nel 2009 Giacomo e Renato hanno perso un grande affetto: Brunella, madre dell’uno e moglie dell’altro. Dopo esser rimasto vedovo Renato ha affermato in un’intervista: «Ho avuto la fortuna di amare sempre mia moglie che ho perso nel 2009, poco prima di Natale. Ci siamo conosciuti da ragazzini, è stata una compagna fantastica, estranea al mondo dello spettacolo».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter