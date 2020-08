Belen Rodriguez condivide uno scatto su Instagram in canotta e i fan impazziscono

La bella showgirl argentina ha condiviso su Instagram un scatto mentre si trucca in canotta. I suoi fan commentano con complimenti e ammirazione. Belen al momento si trova ad Ibiza, la terra dove ama trascorrere le vacanza estive insieme ad amici e famiglia. L’anno scorso era lì insieme al marito Stefano De Martino, ma ad oggi la coppia non sta più insieme nuovamente. La causa sembrerebbe essere l’ennesima scivolata di De Martino. E la bella showgirl intanto è ad Ibiza con il figlio Santiago e qualche amico. Belen immortala paesaggi incantevoli e momenti di relax con le persone che ha intorno. Ma dal suo viso traspare un senso di tristezza e delusione.

Belen Rodriguez carriera e vita privata

Belen è impegnata con le riprese della nuova edizione di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi dove si sfidano talenti internazionali. Pertanto la bella showgirl è impegnata con le riprese e intanto si gode la fine dell’estate con il suo bambino ad Ibiza. Intanto posa davanti al telefono in scatti sensuali con i suoi costumi bellissimi del suo marchio Mefui. L’ex, Stefano De Martino invece dopo aver lavorato per Made in Sud, il programma televisivo comico. Si gode giorni di mare infiniti nella sua bella terra natale, Napoli. Stefano condivide pochi scatti e molti di paesaggi, si vede che entrambi hanno un’aria malinconica.

Tuttavia in questo ultimo periodo ad entrambi sono stati attributi dei flirt. A Belen infatti è stata attribuita una storia con un’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, finita però praticamente subito. Mentre vicino a Stefano era apparsa la modella Mariana Rodriguez, ma il flirt non è mai stato confermato ne sono mai uscite foto di un bacio.

Questa volta tra Belen e De Martino sembrerebbe finita definitivamente. Ma non si sa mai, anche l’ultima volta sembrava non ci fosse uno spiraglio e invece poi la coppia è riuscita a ritrovarsi. Chissà che anche stavolta possa capitare di nuovo e si riavvicinino.