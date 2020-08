Covid19: l’isola di Santo Stefano conta già 21 casi positivi

Sono già a 21 i casi risultati positivi al Covid19 in Santo Stefano: l’isola de La Maddalena bloccata fin da ieri in quarantena

Salgono a 21 i casi positivi al Covid19 sull’isola di Santo Stefano e si attendono ulteriori esiti dai test effettuati sia sugli ospiti dell’isola che sui dipendenti del Resort da cui è partita l’allerta.

Un pianista sessantenne romano, infatti, ricoverato attualmente presso l’ospedale di Sassari, ha iniziato ad accusare i sintomi da Coronavirus fin da domenica scorsa. A dare l’allarme il medico cui si era rivolto l’uomo: tempestivo l’arrivo sull’isola di un team sanitario che ha disposto per effettuare tamponi e per bloccare l’isola.

Gli ospiti e il personale del Resort sottoposti ai test non potranno allontanarsi fino agli ulteriori esiti che si attendono in giornata o, al più tardi, per domani.

Covid19: si attendono gli esiti dei tamponi effettuati sull’isola sarda di Santo Stefano

Sono per ora 21 i casi di positività al Covid19 su circa 300 tamponi elaborati. Turisti e lavoratori attendono gli ulteriori esiti per oggi o domani. Tutti, finora, risultano asintomatici ad eccezione del pianista romano dal quale è partita l’indagine epidemiologica. Febbre, mal di testa e generale malessere hanno, infatti, allarmato l’uomo dando così avvio a tutta la trafila necessaria per isolare il possibile contagio.

Intanto, il sindaco del comune de La Maddalena ha disposto l’obbligatorietà delle mascherine, dalle 9 alle 14, per le strade maggiormente frequentate del centro. Una ordinanza che integra quella del ministro della Salute Speranza sull’uso delle mascherine, in tutta Italia, dalle 18 alle 6.

I tamponi effettuati sono in totale 470: prima degli ulteriori risultati, anche sulla ricostruzione della cerchia di persone con cui i positivi sono entrati in contatto, i presenti sull’isola non potranno allontanarsi dal Resort.

