Incidente ferroviario in Lombardia, deraglia treno che percorre la tratta compresa fra Milano e Lecco. I dettagli dell’accaduto e le conseguenze.

Questa mattina, mercoledì 19 agosto 2020, un incidente ferroviario ha avuto luogo in Lombardia. Deraglia treno sulla linea Milano-Lecco, con il fatto che ha avuto luogo nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di Carnate, in direzione Arcore.

La carrozza motrice è uscita fuori dai binari assieme ai tre vagoni immediatamente trainati. Indagano le forze dell’ordine rappresentate dalla Polizia Ferroviaria su quanto successo. Una prima ipotesi plausibile riferisce di un qualche tipo di malfunzionamento di uno scambio binari. Infatti il convoglio si è indirizzato in maniera del tutto non prevista lungo un percorso morto, che non conduceva ad alcuna fermata.

Deraglia treno, i feriti sono tre: le loro condizioni

Il binario in questione andava infatti a finire contro un muro. A seguito di questo incidente ferroviario non ci sono state per fortuna conseguenze importanti. Si registra qualche ferito, con tre persone che hanno riscontrato lesioni di lieve entità.

Si tratta dei due macchinisti ai comandi del treno e di un passeggero, che poi avrebbe lasciato in maniera autonoma il luogo dell’incidente.

