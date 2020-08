Eva Henger micro costume che non copre nulla, da impazzire – FOTO

View this post on Instagram

#buonasera #bellagente #⭐️ “L’uomo giusto è quello senza ombre, quello che non ti fa sentire gelosa, sbagliata, inadeguata e che sulle decisioni importanti la pensa esattamente come te.” "The right man is the one without shadows, the one who doesn't make you feel jealous, wrong, inadequate and who thinks exactly the same about important decisions as you do." ————————————————————. Photo by @massimilianocaroletti @albanoshoes #photography #photooftheday #photo #photoshoot #instadaily #instagram #life #lifestyle #woman #blackandwhite #fashion #shoes #fashionstyle #outfitoftheday #love #❤️