Lady Diana, parla il gioielliere: “Lei e Dodi Al Fayed stavano per annunciare…”. Sono trascorsi quasi 23 anni da quella tragica estate, e ancora oggi escono fuori dei risvolti

“Sono passati 23 anni ma non riesco a dimenticare quell’incontro con Diana a St Tropez di mattina presto, per l’anello di Dodi Al Fayed” ha raccontato Alberto Respossi, il gioielliere al centro delle cronache dell’ultima estate della principessa Diana.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Lady Diana, dopo 23 anni la bomba del gioielliere: “Avrebbero annunciato il fidanzamento”

“Diana e Dodi erano in crociera sul loro yacht lungo il Mediterraneo, attraccarono a Monaco e la Principessa arrivò davanti alla vetrina della nostra boutique accanto all’Hotel Hermitage” continua, ricordando ogni dettaglio di quella giornata. “Senza neppure entrare indicò un anello che l’aveva catturata, un anello della collezione Dis-moi oui, Dmmi di sì. Poi mi chiamarono per fissare un appuntamento a St Tropez dove erano diretti, per definire la scelta e la misura dell’anello” continua. “Così mi presentai qualche giorno dopo nel piccolo hotel che aveva le camere affacciate sulla piscina centrale, e con sorpresa mi ritrovai davanti Diana e Dodi. La conversazione durò 20 minuti, non avevamo molto tempo”.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Il gioielliere poi continua a raccontare di aver venduto l’anello: i due erano pronti ad annunciare il fidanzamento, erano molto emozionati. Ritirarono anche l’anello ma non si sa che fine ha fatto: non è mai stato ritrovato tra gli oggetti personali della Principessa. L’annuncio avrebbe dovuto esserci il 1° settembre, il giorno dopo la tragedia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica, televisione, benessere, life style, spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.