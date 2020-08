L’Europa al contrattacco: “Il voto in Bielorussia è nullo”. Ma Putin non ci sta

In arrivo le sanzioni dell’UE colpiranno un numero considerevole di persone responsabili di violenza, repressione e frodi elettorali

L’Unione Europea ha respinto il risultato delle contestate elezioni in Bielorussia, affermando che la vittoria del presidente Alexander Lukashenko non è stata né libera né giusta e ha avvertito di nuove sanzioni imminenti contro il suo governo. Dopo il vertice video di emergenza di mercoledì, il presidente del Consiglio dell’UE Charles Michel ha detto al popolo bielorusso che il blocco era “al vostro fianco” mentre le proteste senza precedenti contro Lukashenko erano entrate nell’undicesimo giorno. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha chiesto il dialogo nazionale in Bielorussia – compreso Lukashenko, che governa da 26 anni – per trovare una via pacifica per uscire dalla crisi. L’UE ha lavorato a un nuovo ciclo di sanzioni contro la Bielorussia, prendendo di mira coloro che sarebbero coinvolti nella sanguinosa repressione delle proteste, che hanno scosso la presa di Lukashenko sull’ex repubblica sovietica come mai prima d’ora.

Leggi anche > Riscaldamento globale, il covid servito a poco

Voto in Bielorussia, L’Ue non lo riconosce

Michel ha detto che questo porterebbe a un numero considerevole di persone responsabili di violenza, repressione e frode elettorale a divieti di viaggio dell’UE e congelamento dei beni. “Queste elezioni non sono state né libere né eque e non hanno rispettato gli standard internazionali. Non riconosciamo i risultati presentati dalle autorità bielorusse”, ha detto Michel ai giornalisti. “Il popolo bielorusso merita di meglio. Merita il diritto democratico di scegliere i propri leader e plasmare il futuro”. Michel, insieme alla Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron, hanno tutti tenuto colloqui telefonici con lo stretto alleato di Lukashenko, la Russia, per spingere il dialogo per porre fine alla crisi pacificamente.

Leggi anche > Incendi, il punto della situazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo paese potrebbe intervenire nella crisi e questa settimana ha messo in guardia contro interferenze straniere “inaccettabili” in Bielorussia o pressioni sulla sua leadership.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.