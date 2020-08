Mercedesz Henger festeggia il suo compleanno in tubino bianco, pazzesca – FOTO

29 anni festeggiati con sobrietà per Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, che conquista ancora tutti per la sua solarità e spensieratezza

Mercedesz Henger è conosciuta da tutti come la figlia di Eva Henger e deve la sua popolarità soprattutto all’eterna rivalità con la madre con cui è da sempre paragonata in termini di bellezza. La giovane di origini ungheresi ama condividere la sua quotidianità e la relazione con l’ex tronista di Uomini Donne Lucas Peracchi con i follower, popolarità raggiunta in seguito alla partecipazione all’Isola Dei Famosi.

Ieri ha compiuto 18 anni e per l’occasione ha deciso di festeggiare in modo sobrio il suo compleanno prima con il fidanzato Lucas il lunedì sera con una cenetta romantica e ieri sera con un aperitivo in compagnia di pochi intimi amici in Corso Garibaldi a Milano.

“Domani pubblico le foto dei festeggiamenti 🥳 ma per ora, tanti auguri a me 🎉🎊😋❤️ +26/9 rigiriamo quel 9 😂❤️)”, ha scritto la bellissima Mercedesz a margine dell’unica foto postata sulla sua pagina Instagram che la ritrae con un tubino bianco molto stretto aperto sulla schiena, arricciato sui fianchi e agganciato con un collarino di tessuto al collo. Tantissimi auguri da parte dei suoi follower, per lei che ha deciso di festeggiare simpaticamente 26 anni invece che 29 (invertendo il numero).

