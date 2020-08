Michelle Hunziker è triste, la sua nostalgia commuove i fan

Michelle Hunziker si mostra molto triste su Instagram per via del suo soggiorno in Germania che la tiene lontana dalla famiglia

Michelle Hunziker è tornata al lavoro dopo un periodo di vacanza in alcune delle più belle zone del Bel Paese. Il lavoro però l’ha portata fuori da casa e dall’Italia. La bella svizzerotta è volata in Germania per un progetto lavorativo importante per lei che l’ha tenuta all’estero per circa 10 giorni.

La presentatrice ama quello che fa ma inizia a sentire la mancanza della sua famiglia. Lo dice sempre freni e senza remore su Instagram sfogandosi con i suoi fan. La lontananza comincia a pesare e la nostalgia di casa si fa sempre più forte.

Si mette a nudo Michelle, racconta le sue emozioni e dice di non vedere l’ora di tornare a casa. Vuole riabbracciare le sue bambine ed i suoi cagnolini. “Vi giuro che ho una nostalgia della mia famiglia e non vedo l’ora di andarmi a sbaciucchiare tutte le mie figlie, i miei cagnolini, tutta la mia famiglia, che bello!” . 7

Questi è quello che dice nel video Michelle che si appella a tutte le mamme che la possono capire. “Dopo 10 giorni ti viene da piangere anche quando vedi la pubblicità di un’aspirapolvere (e ride)”. E per suo marito Tomaso Trussardi nessun pensiero? Come l’avrà preso l’imprenditore?

Michelle Hunziker l’attesa è finita, si torna a casa