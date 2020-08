La Reggia di Caserta, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Italia meridionale, non consentirà più gite in carrozza trainata da cavalli dopo la morte di un cavallo

La Reggia di Caserta, o Reggia di Caserta, non consentirà più alle carrozze di circolare all’interno dei suoi terreni. Ciò in seguito all’indignazione pubblica per la morte di un cavallo mentre trascinava un carico di turisti sotto il sole di mezzogiorno. “Il servizio di carrozze trainate da cavalli a Reggio di Caserta è cessato”, si legge in un comunicato diffuso dalla direzione del palazzo. L’attuale accordo con una società che gestisce le carrozze trainate da cavalli sul terreno del palazzo è stato risolto e nuovi contratti non verranno assegnati dopo la morte. Le carrozze utilizzate per il trasporto dei visitatori nei vasti terreni possono essere sostituite con veicoli elettrici in stile golf buggy. Questa è la soluzione alternativa trovata. Il cavallo è crollato intorno a mezzogiorno del 12 agosto, al culmine dell’attuale periodo di caldo estivo.