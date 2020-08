Ricetta focaccia cipolle e stracchino. Provare per credere

Avete mai mangiato la focaccia con cipolle e stracchino? Che delizia! Di seguito la ricetta per questa prelibatezza. Provare per credere

Avete mai provato la focaccia con cipolle e stracchino? Una prelibatezza da leccarsi i baffi! Facile da preparare e gustosa per ogni evento. Avete persone a cena o state organizzando una festa o avete voglia di pizza? Niente di più buono. La focaccia è ottima da preparare per ogni occasione e poi con cipolle e stracchino è ancora più buona. Curiosi di conoscere la ricetta? Continuate a leggere l’articolo per saperne di più.

Focaccia cipolle e stracchino, la ricetta