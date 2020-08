I segni zodiacali più ottimisti: quali sono quelli che più ti ogni altro sanno mostrare una predisposizione a vedere tutto al meglio.

Tra i 12 segni zodiacali esistenti, ce ne sono cinque che spiccano in particolar modo per la loro propensione a sapere vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. L’ottimismo è il sale della vita, chiedere ai seguenti segni zodiacali allora per avere conferme. Procediamo in ordine rigorosamente alfabetico.

Ariete. La grande vitalità e l’energia che caratterizza i nati tra la seconda metà di marzo e la prima di aprile è un tratto distintivo. Merito anche del loro essere ‘animali sociali’, che da soli proprio non sanno stare. E poi sono testardi, credono sempre a tutto quello che fanno e ci arrivano, prima o poi.

Gemelli: sono coloro che ragionano in modo diverso e che vedono cose che altri non notano. Come se avessero due menti al posto di una. Per cui mai disperare, anche quando il buio è dei più neri. Con caparbietà ed entusiasmo i Gemelli vedono sempre la luce in lontananza.

Leone: il segno più fiero che ci sia in tutto lo Zodiaco. Forte, indomito, combattente, uno spirito così non può non guardare sempre e solo davanti, sempre e solo in alto. E fa anche da esempio agli altri, come fosse un punto di riferimento nato.

Segni zodiacali, i più ottimisti sono anche i più forti

Sagittario. Altro segno di fierezza e di orgoglio, che sono tra le prerogative principali di chi sa assurgersi a leader. Ed a questo comportamento nobile si unisce anche la lealtà verso gli altri. Anche in questo caso, impossibile abbattersi quando c’è un Sagittario che ci sostiene.

Toro. Chiudiamo con un altro segno possente e che emana vigore caratteriale. In ogni ambito, in amore, nelle amicizie, in campo professionale, i Toro hanno una predisposizione d’animo che li porta a travolgere tutto pur di perseguire il bene loro e di coloro che amano.

