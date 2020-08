Temptation Island, Valeria rompe il silenzio: lei e Ciavy di nuovo insieme. “Ora basta, sto leggendo delle cose bruttissime, non sapete niente di noi”.

Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo Temptation Island. Sicuramente sono stati la coppia più discussa di questa edizione, molti speravano che lei si fidanzasse con il tentatore Alessandro, ma alla fine ha scelto di dare una seconda possibilità al suo fidanzato. Nelle ultime ore su Instagram hanno ufficializzato il ritorno con delle fotografie, e nei commenti sono volati insulti di ogni tipo.

Valeria e Ciavy di nuovo insieme dopo Temptation Island: lo sfogo di lei su Instagram

“Sto leggendo delle cose orribili nei commenti” ha detto Valeria Liberati nelle sue storie di Instagram ieri pomeriggio, prima di fare la diretta. “Voi non potete parlare, non quando non conoscete la storia a 360 gradi. Questo programma ci è servito, ora cominceremo daccapo con una nuova consapevolezza, se dopo quattro anni voglio dargli una seconda possibilità non vi riguarda. Perdonare non mi rende cornuta, ma mi rende donna. Ognuno è libero di avere un proprio pensiero, ma bisogna restare nei limiti”.

Valeria, alla fine, ha scelto di disattivare i commenti sotto l’ultima foto che ha pubblicato. Questo ritorno di fiamma non è piaciuto proprio a nessuno, soprattutto dopo che, l’ultima volta, Ciavy ha ripetuto per l’ennesima volta di non essere sicuro di essere innamorato di Valeria. Come proseguirà questo ritorno? Ci auguriamo per loro che le cose si evolvano per il meglio.

