Trapelato il nome di chi sostituirà Caterina Balivo su Rai 1

L’ex volto di “Agorà” Serena Bortone sostituirà Caterina Balivo su Rai 1 con un nuovo programma di politica, intrattenimento e informazione

Caterina Balivo ha annunciato qualche giorno fa il suo addio a “Viene da Me”, il programma pomeridiano di Rai Uni di cui era al timone da 2 anni. Lo ha annunciato lei stessa all’inizio della sua ultima messa in onda:

“Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio” ha dichiarato in apertura davanti al suo pubblico. La Balivo non avrebbe alcun progetto in vista. Vorrebbe prendersi un periodo sabbatico per dedicarsi alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE -> GF Vip 15, cast confermato: arrivano tre smentite inaspettate

“Ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me – ha aggiunto la conduttrice – e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

Serena Bortone da “Agorà” a “Oggi è un altro giorno”

L’esordio di Serena Bortone su Rai 1 si avvicina. Da lunedì 7 settembre condurrà dalle 14.00 alle 15:40 “Oggi è un altro giorno”, appuntamento quotidiano in stile giornalistico tra informazione, politica e storie di persone comuni.

“Il direttore Stefano Coletta, che è uno dei più grandi conoscitori della tv, non mi avrebbe mai chiamata se non fosse certo che sono la persona giusta al posto giusto. E io non avrei mai fatto il passaggio da Raitre a Raiuno se non ci fosse stato lui alla direzione”, ha confessato Serena.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti, shorts cortissimi e top rosa: che bellezza – FOTO

“Il titolo ovviamente viene dal film Via col vento – confessa la ex conduttrice di Agorà – dalla figura della protagonista Rossella e dal concetto di non arrendersi mai, un po’ come sono io. Mi piacerebbe raccontare questa forza, la volontà di non abbattersi di molti italiani, di rimettersi in gioco, anche in un momento difficile come questo. Ci dedicheremo molto al pubblico femminile, che è presente in maggior numero davanti la tv a quell’ora del pomeriggio”.

Serena Bortone, classe 1970, ha raggiunto la notorietà sul piccolo schermo grazie al programma “Agorà” di cui è stata non solo autrice ma anche conduttrice e inviata, anche se il suo nome inizia a farsi conoscere nel 1994 quando è entrata nella squadra del programma “Mi manda Raitre” e dal 1998 ha avviato la sua carriera come giornalista politica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter