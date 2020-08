Travolto e ucciso sulla statale, muore giovane ragazzo

Un giovane 15enne muore travolto da un’auto a causa di una lite in discoteca

Muore un giovane ragazzo sulla statale, travolto da un 27enne a causa di una lite scoppiata in discoteca. Il 15enne era bordo di un motorino insieme ad un amico di 19 anni ora ricoverato al S.Martino. Per il 15enne non c’è stato nulla da fare, dopo un’agonia durata due giorni il giovane ha perso la vita lunedì al Policlinico San Matteo di Pavia. L’incidente è avvenuto la notte del 15 agosto, all’uscita di una discoteca nel Pavese. L’automobilista dopo aver travolto i due ha proseguito come se nulla fosse. Poi però i sensi di colpa lo hanno sopraffatto e si è consegnato alle autorità, raccontando l’accaduto. Il conducente è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le condizioni della vittima erano apparse da subito molto gravi, mentre l’amico 19enne ha riportato alcune ferite lievi. Purtroppo il 15enne è peggiorato nella notte e i tentativi dei medici per rianimarlo sono stati inutili, il ragazzo non ce l’ha fatta. Al momento i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. E per capire i motivi che hanno spinto il 27enne ad investire i due ragazzi, per poi scappare senza prestare soccorso. Alla base dell’accaduto potrebbe esserci una lite consumata all’interno della discoteca qualche ora prima.

Sempre di più gli incidenti a ferragosto fuori dalle discoteche

Nella notte di ferragosto sono stati tanti gli incidenti causati da risse, all’interno di discoteche che si sono conclusi con la morte di giovani ragazzi. A ferragosto è consueto andare in discoteca e festeggiare con gli amici l’estate. Tuttavia molto spesso capita che le serate finiscano in risse per motivi banali. Anche quest’anno sono state numerose le risse che hanno visto protagonisti giovani, che si sono affrontati per liti in discoteca.

Sono diversi i giovani che ci hanno rimesso la vita. Sia a Pavia che a Spoleto sono già due i giovani ragazzi morti a causa di risse. Entrambi sono stati investiti fuori dalla discoteca, dopo aver affrontato delle liti con altre persone.

