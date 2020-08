Una mamma per amica, ricordate Jess? Oggi ha 43 anni, irriconoscibile – FOTO

Una mamma per amica, ricordate Jess? Oggi ha 43 anni, irriconoscibile. È stato il secondo grande amore di Rory Gilmore, dopo Dean

È stato il secondo grande amore di Rory: in Una mamma per amica, sicuramente uno dei personaggi più amati dell’intera serie. Jess arriva nella seconda stagione, quando Rory e Dean sono impegnati in una relazione seria, quando pensano già al loro futuro come coppia quando lei sarà lontano al college. Jess sconvolge tutti gli equilibri di Rory: la manda in confusione e improvvisamente non è più sicura dei suoi sentimenti. Alla fine, comincia una relazione con Jess, dicendo a Dean di essere stato il miglior primo fidanzato che le potesse capitare.

Una mamma per amica, Jess è stato il secondo amore di Rory: l’attore era Milo Ventimiglia e oggi ha 43 anni

Jess e Rory hanno da subito una relazione complicata. Un po’ perché lui non piace a Lorelai, un po’ perché lui è diverso da Dean e non “vizia” Rory come faceva lui. La loro relazione procede fino a che Jess non va in California a cercare suo padre: i due si lasciano e lei gli lascia un messaggio in segreteria il giorno del diploma. Si rivedono quando lei inizia il college: lui le chiede di scappare, lei gli dice di no.

Nel revival i due si rivedono come due buoni amici, lui le consiglia di scrivere un libro e lei lo fa. Alla fine si capisce che Jess, dopo tutti questi anni, non l’ha mai dimenticata.

