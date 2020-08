Virginia Raffaele, backstage infiammato, tutta rossa – FOTO

L’attrice comica, Virginia Raffaele accende di rosso la passione dei suoi fan con una posa da urlo. Prove sul set della bellezza per lei

Virginia Raffaele incanta il popolo di Instagram con alcune pose raggianti e tipiche da calendario della moda. La comica e interprete dell’imitazione dei personaggi più illustri del panorama dello spettacolo oggi ha imparato un’altra lezione che potrebbe riscrivere il copione della sua carriera professionale.

Sin dal principio del suo periodo didattico, Virginia ha avuto in canna lo straordinario sogno di lavorare in seno alle commedie teatrali. Si iscrive e frequenta l’Accademia Teatrale Europea iniziando a modellare la sua passione, fino agli studi di danza classica.

Poi sul suo cammino arriva il momento del primo successo in campo mediatico, quando inizia a lavorare come interprete di parodie sui personaggi del Grande Fratello. Continua il suo percorso in seno al divertimento più puro del suo pubblico, sempre più innamorato delle sue performances. Poi arriva Claudio Baglioni, che in qualità di presentatore del Festival di Sanremo la sceglie nel ruolo di co-conduttrice.

LEGGI ANCHE —–> Arisa in spiaggia: seno in primo piano, boom di like – FOTO

Virginia Raffaele addolcisce i desideri dei fan con quella posa tutta nuova: che delirio!