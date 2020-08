Viviana Parisi. Un centinaio di volontari partecipa alle ricerche di Gioele

Proseguono le ricerche del piccolo Gioele. Un centinaio di persone ha raccolto l’appello di Daniele Mondello, padre del piccolo e marito di Viviana Parisi, la dj trovata morta nelle campagne di Caronia.

Questa mattina circa cento persone si sono riunite al campo base di Caronia, per proseguire le ricerche di Gioele insieme a Daniele Mondello e al resto della famiglia.

Gioele è scomparso la notte del 3 agosto mentre era insieme alla madre Viviana Parisi, il cui corpo senza vita è stato ritrovato il 9 agosto. La donna ha perso la vita dopo un incidente sull’autostrada. Del piccolo Giole nessuna traccia.

Daniele, arrivato al campo base a bordo di una jeep, non si è fermato, limitandosi a dire: «Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani».

Con queste parole Mondello ha voluto escludere l’ipotesi di omicidio-suicidio su cui stanno lavorando gli inquirenti, con riferimento ad un’ipotetica aggressione da parte di alcuni cani.

Ritrovato un cappellino

Durante le ricerche, i volontari hanno trovato il cappellino di un bimbo, subito mostrato al padre del piccolo scomparso. Purtroppo, quest’ultimo ha escluso si trattasse del copricapo del figlio: «Non è suo» ha detto scuotendo la testa.

Ad accompagnare Daniele nelle ricerche ci sono la sorella Mariella, il padre Letterio e tre amici. Alla vista del cappellino Mariella ha escluso che potesse essere riconducibile al piccolo scomparso: «Non è della marca che indossava Gioele» ha sottolineato. E ha aggiunto: «Siamo qui per l’ennesima volta alla disperata ricerca di mio nipote. Tutte le ipotesi sono aperte, noi abbiamo fiducia nel lavoro dei magistrati».

