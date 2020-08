WhatsApp, come impostare uno sfondo diverso per ogni chat

Vediamo come impostare uno sfondo diverso per ogni chat di WhatsApp grazie a un aggiornamento della celebre app di messaggistica istantanea

In inglese è chiamata modalità Multi Wallpaper, in italiano potrebbe essere denominata Multi Sfondo. Stiamo parlando della funzione che permetterà di impostare uno sfondo diverso per ogni chat di WhatsApp. I developer sono al lavoro per implementarla nella nota applicazione di messaggistica istantanea. Questa funzionalità ha fatto la sua comparsa sulla versione WhatsApp beta per iPhone.

A scovarla è stata WaBetaInfo che ha anche trovato un’immagine della feature che è via di sviluppo che la mostra in funzione. Una volta rilasciata ufficialmente gli utenti potranno decidere di inserire uno scatto diverso per ogni conversazione personalizzandolo in vari modi. Per ora invece è possibile scegliere un solo wallpaper uguale in ogni chat.

WhatsApp, come funziona la modalità Multi Sfondo per mettere uno sfondo diverso per ogni chat