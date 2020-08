Il giovane attore Asa Butterfield è molto apprezzato per le serie televisive ed i film al cinema che ha interpretato. Oggi possiamo ammirarlo su Netflix.

Da anni Asa Butterfield è sulla cresta dell’onda. Pur essendo giovane, lui è ormai da considerarsi un veterano dello showbiz. L’attore inglese originario di Islington, ha 23 anni ma già da quando ne aveva 10 aveva preso parte al film ‘Il bambino con il pigiama a righe’.

Si trattava di una pellicola a sfondo drammatico in grado di riscuotere un ottimo successo di critica. Oggi invece è uno dei volti principali di’SexEducation’, serie televisiva esclusiva di Netflix nei quali veste i panni di Otis Milburn, impegnato nelle più svariate peripezie con le ragazze. Ed ovviamente il suo curriculum è ricco di tante altre interpretazioni attoriali. Eccone alcune

Hugo Cabret

Ender’s Game

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Asa Butterfield, le affinità profonde con il suo personaggio Otis Milburm

Poi ci sono anche altre partecipazioni a delle serie televisive. Ma Asa Butterfield è anche un produttore musicale e non disdegna delle incursioni in altri ambiti. Ad esempio nel 2013 ha pubblicato ‘Racing Blind’, un gioco per piattaforme iOS disponibile quindi solo su App Store. Per quanto riguarda il suo ruolo di Otis Milburn, lui stesso, non senza grande divertimento, ha ammesso di avere chiesto dei consigli alla madre, che è una rinomata psicologa. “Mi ha aiutato molto a calarmi nel personaggio”. Otis si destreggia alla grande anche con i videogiochi, come fa lo stesso Asa nella vita reale.

“Siamo entrambi molto bravi ed entrambi i nostri personaggi, sia il mio io reale che la mia controparte filmica, li riteniamo un ottimo modo per crescere e sviluppare acume, sensibilità ed altruismo. Quello di Otis è a tutti gli effetti una mia vera trasposizione”.

