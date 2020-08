Belen Rodriguez ha un nuovo flirt: vi sveliamo chi è

Si torna a parlare di Belen Rodriguez per alcune dichiarazioni del settimanale ‘Chi’, che raccontano le novità sulla sua vita amorosa

Belen Rodriguez ha archiviato la storia con Stefano De Martino e anche il breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Secondo quanto si può leggere sul settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, nel numero uscito nelle edicole ieri mercoledì 19 agosto, nella vita della showgirl ci sarebbe un altro uomo. Si tratterebbe di un hairstylist molto noto a Milano, che lavora per la famosa catena Coppola. A presentare Antonino a Belen è stato a quanto pare un amico in comune. Lui quindi l’ha raggiunta a Ibiza per le vacanze e da allora pare non si siano mai separati. Leggendo l’articolo firmato da Gabriele Parpiglia presente da ieri sul settimanale ‘Chi’, tra i due c’è del tenero: le conferme pare siano arrivate da alcuni amici in comune. Tutti adesso si domandano se anche questo flirt sarà breve come quello che l’argentina ha avuto con Gianmaria Antinolfi oppure no.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si vedono solo per Santiago

Anche Stefano De Martino, ex di Belen, è a Ibiza con alcuni amici e Marcelo Burlon, uno stilista. I due ex hanno avuto diversi incontri ma solo per il piccolo Santiago, dato che Stefano va a prenderlo per fargli passare un po’ di tempo con lui. I due hanno quindi solo un rapporto da genitori e sembra non ci sia più niente di sentimentale tra di loro a parte l’affetto reciproco.

Nelle ultime settimane anche Maria De Filippi aveva fatto alcune dichiarazioni sull’ex ballerino di Amici definendolo un “combina guai” ma anche una persona che sa farsi perdonare qualsiasi cosa. Belen però non perdona e sui social ha lasciato intendere che non è disposta a metterci una pietra sopra.

