Malore fatale al mare. Muore tra le braccia degli amici

Un’immersione finita in tragedia. Una turista di 54 anni è morta mentre stava facendo un’escursione subacquea con degli amici. Inutili i tentativi di rianimarla.

É successo a Caprera, in Sardegna, nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 19 agosto. Una turista di 54 anni, Antonella Picello, ha perso la vita mentre faceva un’escursione subacquea nelle acque dell’isola sarda.

Antonella era in compagnia di un gruppo di amici che condividevano con lei la passione per le immersioni. A un certo punto la donna ha cominciato a dare segni di cedimento: gli amici, allarmati dalla situazione, hanno pensato fosse a corto d’ossigeno, e le hanno passato i loro erogatori.

Leggi anche –> Muore a 42 anni: quello che succede dopo 40 anni è assurdo

L’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

Ma le sue condizioni stavano peggiorando, così il gruppo ha raggiunto a nuoto la spiaggia dell’isolotto dei Monaci per chiedere aiuto. Una volta toccata terra, purtroppo, la donna aveva già perso conoscenza.

Nel frattempo i medici del 118, allertati dagli amici, sono arrivati con l’elisoccorso. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarla, ma per Antonella non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche –> Bimbo morto a Modica. Parla il padre: «Ho denunciato, ma nessuno li ha fermati»

Alle ricerche in mare hanno partecipato anche gli uomini della capitaneria di porto della Maddalena. Inizialmente erano stati allertati da un generico sos per un disperso in mare nelle acque di Caprera.

Non è ancora chiaro il motivo per cui Antonella ha perso la vita. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità di terzi. L’ipotesi più accreditata, tuttavia, sembra quella di un malore fatale.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata da una motovedetta militare a La Maddalena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter