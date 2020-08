Mascherina dalle 18 alle 6, i rischi per chi non la indossa

Per chi non rispetta l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino i rischi non sono pochi: sanzioni molto “salate”

Le mascherine sono diventate da alcuni mesi a questa parte un accessorio indispensabile non solo per il nostro look ma per la nostra salute. Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria le mascherine prima introvabili, sono arrivate in modo prepotente nelle nostre vite e abitudini.

Indispensabili nel cuore della pandemia, poi “abolite” all’aperto e ora di nuovo soggette ad una nuova ordinanza del ministro della salute Speranza entrata in vigore dal 17 agosto. Necessario indossare la mascherina dalle 18.00 alle 6.00 del mattino anche nei luoghi all’aperto, dove prima non era obbligatorio, ovvero in parchi pubblici, in riva al mare e nelle piazze.

Una misura arrivata nel momento in cui la curva dei contagi è iniziata a risalire e ne cuore dell’estate, in cui giovani e meno giovani, hanno affollato quartieri e i centri urbani per aperitivi, balli, momenti di e altro. Un provvedimento sul quale si è scherzato anche molto sul web ma che va preso sul serio. Anche perché i rischi per chi non rispetta la norma ci sono e sono anche “salati”.

Mascherina dalle 18 alle 6, multe e sanzioni

Obbligo della mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino. Norma da rispettare e che non fa affatto presa sotto gamba. Anche se si ironizza sul fatto che il virus non circoli solo in determinate ore, dietro la norma si cela l’importanza di frenare il trend in salita dei contagi, dato soprattutto dalla movida.

La legge, infatti, prevede delle sanzioni per i trasgressori. Chi non indossa la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino come stabilito rischia una multa abbastanza “salata” che va da 400 a 3000 euro. Ma non solo. La normativa nazionale offre anche la possibilità alle Regioni di imporre misure più forti e restrittive legate a sanzioni anche più alte. Impossibile invece modificare o alleggerire il divieto imposto dal Governo.

Le sanzioni valgono anche per chi non rispetta il distanziamento sociale e crea assembramenti, sia nei luoghi chiusi che in quelli all’aperto. Stessa multa salata che va da 400 a 3000 euro.

