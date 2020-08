Ancora morti bianche: Travolto da albero e muro in cantiere

Travolto da un albero e un muro in cantiere. Ad Alessandria nella mattinata di giovedì 20 agosto muore 35enne di Urgnano titolare di una ditta

Travolto da un albero e un muro in cantiere. Ad Alessandria nella mattinata di giovedì 20 agosto muore 35enne di Urgnano titolare di una ditta edile. Una nuova morte bianca, la tragedia poco raccontata che non fa emergere abbastanza il problema della sicurezza sul lavoro. Il fatto è accaduto nel cortile interno della sede dell’ex Arfea, un’azienda trasporti, in viale Milite Ignoto. Si tratta di Alex G. e la sua azienda è la G-Edil di Urgnano. Il giovane stava lavorando ad una pianta quando un albero e un muro sarebbero crollati senza lasciare scampo al lavoratore. Area e mezzi operativi sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale. Sul luogo sono accorsi anche i Vigili del fuoco e il personale del 118.

Leggi anche > Il sole lo acceca, poi lo schianto

Travolto da un albero: ancora morti bianche

Per quanto riguarda le statistiche sulle morti bianche nel luogo di lavoro, i dati sono allarmanti. Nel 2019 sono stati circa 1000 i decessi. I dati dell’Inail segnalano un lieve calo rispetto al 2018 che però fu un anno tragico per gli incidenti plurimi. Per la precisione, nel 2019, 1089 persone sono morte mentre svolgevano il loro lavoro, mentre 590 mila sono state nello stesso periodo le denunce di infortunio presentate all’Inail. Lombardia, Emilia e Veneto conquistano il brutto primato. Solo in queste tre regioni si hanno quasi la metà delle morti di tutto il territorio nazionale.

Leggi anche > La scoperta: trovato un uovo enorme

Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, che da 10 anni monitora l’emergenza morti bianche al fine di diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolinea che nonostante le leggi e la sensibilizzazione sono ancora troppe le vittime.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.

M.P.