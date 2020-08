Omicidio Sabrina, così è morta la povera ragazza

Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa qualche giorno fa

Sabrina Beccalli era scomparsa qualche giorno fa a Crema, dopo aver lasciato il figlio di 15 anni ad un’amica. Dopo è sparita nel nulla. Tuttavia, finalmente è arrivata una svolta ieri sera. Un uomo è stato fermato con le accuse di omicidio e distruzione del cadavere. La notte di Ferragosto l’auto di Sabrina è stata ritrovata carbonizzata. Le fiamme hanno messo in allarme gli abitanti nei dintorni di Vergonzana, che hanno allertato le autorità competenti. All’interno dell’auto scoprono un retroscena inquietante, sul sedile posteriore hanno ritrovato il cadavere di un cane. Pare che però Sabrina non avesse un cane, perciò ancora non si sa di chi potesse essere il povero animale.

La scomparsa di Sabrina Beccalli

La 39enne di Crema è scomparsa dopo aver lasciato il figlio ad un’amica. Alcuni parenti interrogati, hanno raccontato di non aver avuto più notizie di Sabrina da sabato scorso. L’ultima volta che la donna è stata avvistata è stato quando ha portato il figlio dalla sua amica per una gita in piscina. Sabrina avrebbe dovuto raggiungere il figlio poco dopo, ma lì non è mai tornata.

Finalmente una svolta. Ieri le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’auto di Sabrina, con alla guida un’uomo di cui non si conosce ancora l’identità. Al momento gli investigatori tengono la massima riservatezza sui fatti di cui sono a conoscenza. Nelle prossime ore procederanno con l’interrogazione dell’uomo in stato di fermo nella speranza di ottenere informazioni su cosa sia successo a Sabrina. La sorella di Sabrina, intervistata da alcuni giornalisti rivela che lei e la sua famiglia pensano che sia stata uccisa. Non si capacitano e parlano con immenso dolore.

Al momento l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, rendendo questa vicenda un mistero sempre più fitto. L’unico elemento emerso sull’uomo è che pare conoscesse Sabrina bene, poichè si frequentavano. La sorella prega l’uomo di confessare dove si trova Sabrina per cessare questa sofferenza. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

