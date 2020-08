Ricciardi: “La riapertura scuole è a rischio”, poi arriva la rettifica

Nel corso della trasmissione Agorà Estate in onda su Rai Tre il professore Walter Ricciardi ha detto che la riapertura delle scuole potrebbe “essere a rischio”

Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica di Milano e consulente del Ministero della Salute nel corso della trasmissione Agorà Estate in onda su Rai Tre ha dichiarato che “se la circolazione del virus aumenta di nuovo” le elezioni e la riapertura delle scuole potrebbe “essere a rischio”. Il professore ha poi aggiunto che bisogna mettere sotto controllo la curva epidemica che in queste ultime settimane si è alzata di nuovo, anche se in Italia “si è rialzata di poco”. In Nazioni quali la Croazia o la Spagna la curva è tornata a crescere molto e in questi Paesi potrebbero saltare le elezioni. In Italia invece c’è ancora la possibilità di fare le elezioni e soprattutto la popolazione che è tra i 20 e i 40 anni deve cambiare in positivo il proprio comportamento.

Walter Ricciardi frena: “Non ho mai detto che la riapertura delle scuole e le elezioni sono a rischio in Italia”

Se questi comportamenti saranno attuati le elezioni potranno di sicuro svolgersi e i ragazzi e bambini potranno tornare tra i banchi di scuola. Solo se la curva epidemica si rialzasse di molto, allora queste attività potranno “essere a rischio”. Walter Ricciardi ha poi precisato che la riapertura delle scuole e le elezioni non sono a rischio nel nostro Paese e anzi “si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza”.

Ma il professore parlava di altri Paesi in cui i casi di coronavirus sono di nuovo arrivati a livelli preoccupanti. “In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo”.

