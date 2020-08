Il sole lo acceca, si schianta contro il camion dei rifiuti: muore il figlio

Senigallia, accecato dal sole, papà si schianta in auto contro il camion dei rifiuti fermo a bordo strada: muore il piccolo figlio di 6 anni

E’ accaduto nelle Marche, a Senigallia, non lontano dal capoluogo Ancona. Sono passate da poco le 8 del mattino e il camion dei rifiuti ingombranti è fermo a bordo strada. Poi un botto, lo schianto improvviso. Un uomo con la sua auto, accecato dal sole, ha preso in pieni l’automezzo fermo. Nel forte urto perde la vita il figlio di sei anni, una tragedia. Sul luogo, in Strada della Bruciata, sono arrivati i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare, la polizia municipale e, per i rilievi del caso, la polizia stradale. Il bambino è morto sul colpo perchè lo schianto è avvenuto proprio sul lato passeggero, dove era seduto il piccolo. La 500 nera è completamente sfasciata sul lato dove è avvenuto l’impatto.

Il sole lo acceca, incidente mortale

Il sangue continua a bagnare le strade italiane in questa difficile estate per la viabilità. Ieri a Foggia, in un incidente stradale sulla Statale 16 è morto un militare dell’Esercito. L’incidente stradale è avvenuto sulla Statale 16 che collega Foggia a San Severo in cui ha perso la vita il militare. Una settimana fa, invece, a Napoli, un incidente stradale mortale è accaduto nel quartiere di San Pietro a Patierno:

un uomo è morto in uno scontro tra una moto ed uno scooter.L’uomo sollo scooter, di 66 anni, ha avuto la peggio riportando gravi contusioni che non gli hanno permesso di salvarsi. Inutile l’intervento dei soccorsi in una delle notti calde d’agosto della città meridionale. Non è in pericolo di vita l’autista dell’auto.

