Ylenia Carrisi, ipotesi mai sentita: parla il prete che l’ha vista

Novità in vista sul caso della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel lontano 1994

Non è ancora del tutto perduta la speranza quantomeno di sapere che la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Ylenia Carrisi sia ancora viva.

Nelle ultime ore emergono nuovi scenari su una clamorosa ricomparsa della figlia di casa Carrisi, smarrita nel lontano 1994 a New Orleans. L’indiscrezione giunge alla luce, grazie alle parole di un sacerdote.

Ylenia non aveva preso di buon grado l’autorevolezza del padre Al Bano di farla diventare una predestinata del mondo dello spettacolo. Ed ecco che spunta d’improvviso un trasferimento a New Orleans per rilanciare le sue differenti ambizioni, fino alla definitiva scomparsa, a distanza di 26 anni ancora un mistero.

Al Bano ha rinunciato a mettersi alla ricerca costante della figlia in giro per il mondo, a differenza della prima moglie Romina e del figlio Yari, credendola morta e preda di un torrente “indiavolato” del fiume Mississipi.

La dichiarazione su Ylenia che scuote la famiglia Carrisi

Il mistero che avvolge la famiglia Carrisi ormai dal lontano 1994 sulla scomparsa di Ylenia sembra aver avuto finalmente una svolta. I pensieri di coloro che la credono ancora tutt’oggi tra la gente possono ottenere un risvolto positivo della medaglia.

Contrariamente a quanto crede Al Bano, Ylenia Carrisi sarebbe ancora viva. Un fulmine a ciel sereno, piantato in terra da un sacerdote dell’Arizona, l’ultima destinazione della dispersa. Stando alle parole di Padre Samuel, Ylenia viveva in un convento in quanto assunta come giardiniera, fin quando qualcuno avrebbe fatto la “spia” alla polizia e riorganizzato una nuova partenza in fretta e fuggi.

“Era turbata, ma dalla foto mi sembrava proprio lei! L’ho vista indaffarata, preparare tutto e scappare via. Tempo fa disse che sarebbe voluta andata in Asia“.

Così tuona il sacerdote statunitense che accende così un’ulteriore fiammella di speranza per la famiglia Carrisi, quanto mai desiderosa di riabbracciare una volta per tutte la figlia fuggitiva.

