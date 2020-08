L’infettivologo Bassetti tuona contro Walter Ricciardi: “Non dica sciocchezze…”

A ruota libera l’infettivologo, direttore del reparto “Malattie Infettive” dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: “Ricciardi riveda le posizioni…”

All’indomani del nuovo boom di contagi da coronavirus in Italia, il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di “Malattie Infettive” del nosocomio San Martino di Genova ricaccia via il punto di vista di Walter Ricciardi, esponente del Ministero della Sanità per l’emergenza pandemica.

L’intervento dell’infettivologo è dovuto ad una delle ultime uscite “fuori luogo” del medico, laureatosi all’Università degli Studi Federico II di Napoli, sul ritorno del virus, che comprometterebbe le programmazioni degli italiani nel prossimo futuro.

Protagonista di un’intervista del Corriere della Sera, Walter Ricciardi aveva frenato le ambizioni del governo sulla riapertura delle scuole, prevista a fine settembre. Un possibile aumento dei casi da Covid-19 renderebbe impossibile anche un’organizzazione delle operazioni di scrutinio e complicata la gestione dell’affluenza ai seggi.

A tal proposito, il professor Matteo Bassetti ha ritenuto opportuno rivedere la posizione del medico rappresentante. Le sue parole a Il Tempo richiamano un’ulteriore chiarezza e fanno riflettere sulle possibili decisioni che metterebbero ancora più in subbuglio l’immagine di un’Italia già disastrata.

Matteo Bassetti punta il dito contro Walter Ricciardi: “Ritiri ciò che ha detto…”