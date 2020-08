Beve Coca Cola per 16 anni: le conseguenze sono devastanti. Una storia terribile che ha terrorizzato tutti quelli che hanno una dipendenza da questa bevanda

Le dipendenze portano sempre solo cose negative: questa storia ne è la prova più evidente. Una ragazza per ben 16 anni ha bevuto soltanto Coca Cola, e la sua salute ha cominciato a risentirne in maniera grave. Stiamo parlando di una donna tedesca di 31 anni che stava rischiando la vita a causa della sua dipendenza. Gli eccessi di questa bevanda possono risultare deleteri per chi ne fa un consumo smisurato. Una donna ha bevuto solo questo in sostituzione dell’acqua e questo le ha fatto rischiare la vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> TENTA DI RUBARE IN SPIAGGIA MA ERA NEL LIDO DEL CARABINIERE: ARRESTATO

Beve solo Coca Cola per sedici anni: le conseguenze sono devastanti

La bevanda stava per diventare letale per una donna tedesca di 31 anni. Per 16 anni la protagonista della storia ha sostituito all’acqua la cola. Dopo il lungo periodo di dipendenza dalla bibita la ragazza ha iniziato ad accusare continui svenimenti e aritmie cardiache. Dunque si è recata in ospedale dove ha scoperto che la quantità di potassio nel suo corpo era di soli 36 mg&dl, circa la metà di quello che è considerato il valore normale. A quel punto ha confessato tutto e i dottori hanno capito tutto.

A dimostrazione di questa diagnosi, il fatto che dopo aver sospeso l’uso della bevanda, i valori si sono finalmente stabilizzati.