Bianca Guaccero è la sensualità, bellissima, sfiora la bocca con un dito – FOTO

Bianca Guaccero è la sensualità, bellissima, sfiora la bocca con un dito. La conduttrice di Detto Fatto ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Da un po’ di tempo conduce Detto Fatto, ma è diventata amatissima al grande pubblico per la sua meravigliosa voce e per il suo lavoro da attrice in varie produzioni. Uno dei suoi ruoli più belli sicuramente lo ha interpretato nella fiction Capri, dove in seguito è diventata una delle protagoniste.

Bianca Guaccero nel bel pieno delle sue vacanze italiane, le foto nella meravigliosa Puglia sono spettacolari

Al momento Bianca si sta godendo le vacanze italiane. Ha pubblicato vari scatti che ha fatto nella meravigliosa Puglia. Quest’anno a causa delle restrizioni del covid-19 i personaggi famosi hanno rinunciato quasi tutti alle vacanze all’estero, per non muoversi troppo, per non rischiare ma soprattutto per aiutare il turismo italiano che per la pandemia globale ne sta davvero risentendo. Tanti hotel ad oggi sono chiusi, perché non sono riusciti a reggere la crisi che questa pandemia ha portato al turismo e a tutto il resto.

Gli scatti che Bianca pubblica su Instagram ricevono sempre tantissimi likes e apprezzamenti e complimenti sui social. I commenti sotto le sue foto non si sprecano, la maggior parte degli utenti le scrivono complimenti e tante cose bellissime, che sicuramente la nostra amata Bianca apprezza.

