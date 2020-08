Billionaire di Briatore, sei dipendenti positivi al Covid

Sei dipendenti del Billionaire, il locale dei vip della Costa Smeralda vanto del proprietario Flavio Briatore, sono risultati positivi al Covid

Al Billionaire famoso locale vip della Costa Smeralda di Flavio Briatore, si sarebbe acceso un focolaio di Covid. Sei dei circa cento dipendenti dell’esclusiva discoteca di Porto Cervo, risultano già positivi al tampone. Al momento tutto il personale del Billionaire, tra baristi, camerieri, cuochi e lavapiatti, stanno seguendo le direttive dell’unità di crisi sanitaria Nord Sardegna e si trovano in auto isolamento. Sembrerebbe però che soltanto una piccola parte dei dipendenti di Briatore siano stati però sottoposti già a tampone ed è per questo che si teme un numero molto più alto di positivi. Nel corso dell’estate il direttore Roberto Pretto si è impegnato affinché avvenisse puntuale la misurazione della temperatura, l’uso delle mascherine e il distanziamento tra i tavoli. Tali misure sono state rispettate anche grazie al dimezzamento degli ospiti ammessi.

LEGGI ANCHE -> Indossare due mascherine ci protegge di più dal contagio?

Come si è diffuso il Covid al Billionaire di Briatore

Al Billionaire intanto si cerca di capire anche come abbia potuto avere origine il focolaio di Covid. L’esclusivo locale della Costa Smeralda ha infatti messo in atto dal primo momento tutti gli strumenti possibili per evitare che il coronavirus potesse mettere in pericolo dipendenti e ospiti. Le ipotesi parlano di un contagio che potrebbe essere nato da un cliente asintomatico oppure da uno dei dipendenti stagionali assunti dal 1 al 22 agosto. In vista infatti dell’aumento di lavoro, il Billionaire ha pensato di incrementare i suoi lavoratori affidandosi ad un’agenzia che fornisce personale alle strutture di tutta la Sardegna. Questo significa che uno dei barman, dei camerieri o dei lavapiatti potrebbero aver lavorato anche in altri locali del posto nei giorni precedenti.

LEGGI ANCHE -> Capire l’ordine dei sintomi da Covid-19 per riconoscerlo

Non tutti i lavoratori del Billionaire sono riusciti immediatamente a sottoporsi al tampone. È per questo che in attesa di uno screening approfondito in via cautelare si trovano tutti in auto isolamento.