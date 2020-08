Capire l’ordine dei sintomi da Covid-19 per riconoscerlo

È stato condotto uno studio che analizza i sintomi da Covid-19: secondo questa ricerca è possibile capire se si tratta proprio di questo virus capendo l’ordine in cui si manifestano

Secondo uno studio condotto negli ultimi tempi è possibile capire se si è affetti da Covid-19 imparando a riconoscere l’ordine dei sintomi, che sarebbe febbre, tosse e dolori muscolari, poi nausea e vomito. Alla fine arrivano anche attacchi di diarrea. In questo modo si potrebbe riconoscere e diagnosticare il principio della malattia da coronavirus. La ricerca è stata condotta dalla University of Southern California che è andata ad analizzare ben 55 mila persone positive al virus in Cina. Il team di studiosi ha confrontato i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con quelli che attengono numerosi individui colpiti da influenza SARS e MERS. In questo tipo di influenze, i virus causano di solito prima tosse poi febbre e i dolori riguardano prima il tratto gastrointestinale inferiore e poi quello superiore perciò si hanno attacchi di diarrea prima della nausea e del vomito.

Joseph Larsen: “L’ordine dei sintomi da Covid-19 è importante”

Secondo l’autore Joseph Larsen, esperto di biologia bioinformatica e computazionale: “l’ordine dei sintomi è importante”, che ha poi proseguito: “Sapere che ogni malattia progredisce in modo diverso significa che i medici possono identificare prima se si tratti di Covid-19 o di un’altra malattia, facendo scelte terapeutiche migliori”. L’ordine dei sintomi rimane più o meno sempre lo stesso anche se si presentano altre manifestazioni cliniche più leggere come mal di testa e mal di gola.

Bisogna sempre misurare la temperatura corporea per cercare di tenere sotto controllo il diffondersi del Covid-19 dato che è sempre molto probabile che a comparire prima sia proprio la febbre.

