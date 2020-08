Chiara Ferragni abbraccia Fedez con lato B in primo piano-FOTO

Chiara Ferragni abbraccia Fedez e mette in mostra un lato B da urlo

Visualizza questo post su Instagram My love ❤️ #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:14 PDT

Chiara Ferragni e Fedez a bordo di una barca di lusso che costeggiano la Sardegna sono bellissimi e innamoratissimi. I due sono inseparabili, negli scatti sono sempre insieme, scherzano ridono e si godono le vacanze. Insieme a loro anche il figlio, il piccolo Leone e alcuni amici. La foto di Chiara Ferragni di spalle ha suscitato molti commenti. Alcuni utenti commentano dicendo,”Da quando hai questo sedere così grosso”. Degli utenti sospettano addirittura che sia ricorsa alla chirurgia estetica la Ferragni e che quindi abbia due protesi nel fondoschiena.

Non tarda ad arrivare la risposta dell’Influencer che commenta dicendo che mai nella vita ricorrerebbe a tali ritocchini. Infatti la Ferragni è sempre rimasta naturale, non è mai ricorsa alla chirurgia. Insomma nemmeno in vacanza può stare tranquilla, deve sempre difendersi dagli attacchi sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Guendalina Tavassi, vestitino inguinale, stacco di gamba pazzesca-FOTO

Una decisione importante presa di recente per il futuro di Leone

Visualizza questo post su Instagram Fun boat day 🛥 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Ago 2020 alle ore 8:34 PDT

Fedez e la Ferragni hanno preso una decisione importante per il futuro del figlio Leone. In un primo momento Chiara ha pensato di poter crescere parzialmente il bambino negli Stati Uniti, dove ha vissuto per anni e dove ha acquistato una casa. Il bambino infatti è nato proprio negli States, per fare in modo che lui potesse entrare ed uscire a suo piacimento dal paese essendo nato lì.

Tuttavia, complice anche forse il periodo molto difficile che noi tutti abbiamo affrontato a causa dell’emergenza coronavirus. La coppia famosa ha avuto modo di riflettere sulla vita e sul futuro. Da queste riflessioni è scaturita una decisione importante, quella di mettere in vendita la casa di Chiara a Los Angeles. I genitori del piccolo Leone, che ora ha appena 2 anni hanno deciso che il bimbo deve crescere in Italia e girare l’Europa. La famiglia ha trascorso le vacanza estive interamente in Italia, proprio a causa dell’emergenza.

POTEBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Marcuzzi e De Martino, D’Agostino lancia la bomba: “Hanno mentito…”

Visualizza questo post su Instagram The Ferragnez ✨ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 13 Ago 2020 alle ore 10:26 PDT

I due hanno riscoperto un Italia unica e inimitabile, sono stati prima in Puglia poi a Napoli e ora in Sardegna. Evidentemente hanno capito che crescere in Italia è una fortuna immensa. D’altronde entrambi sono cresciuti proprio qui e tanto male non gli è andata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.