Coronavirus, Marco Rizzi: “Questo il luogo a maggior rischio di contagio”

Coronavirus: Marco Rizzi, direttore di Malattie infettive del Papa Giovanni XXIII, parla dei rischi connessi alla frequentazione di diversi luoghi pubblici.

Si è espresso sulle pagine dell’Eco di Bergamo, Marco Rizzi, direttore di Malattie Infettive del Papa Giovanni XXII, fin da febbraio in prima linea nella ricerca contro il Coronavirus. Parole confortanti, ma anche molto ferme, tutt’altro che volte ad edulcorare la situazione. “Quasi tutti i nuovi contagi segnalati sono portatori di Covid, ma non sono malati” ha spiegato, ma “nonostante il lockdown abbia aiutato, il virus c’è ancora“. Per questo, secondo Rizzi, è necessario “restare tutti armati di cautela”. L’infettivologo sostiene che i danni causati dalla movida si vedranno in futuro, ma si dice anche abbastanza fiducioso riguardo alla possibilità di contenerli. “Avremo nuovi cluster -ha detto- ma siamo più attrezzati”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid 19, altri 940 positivi e 9 morti. Stabili le terapie intensive

Coronavirus, Marco Rizzi: il luogo con maggiori rischi

“Credo che la riapertura delle scuole non sarà un grosso problema” ha ammesso inoltre Rizzi, che si è detto invece preoccupato riguardo ad un altro luogo pubblico ad alta frequentazione. “Fa più pensare la situazione dei trasporti: poca distanza, molto affollamento […].È più rischioso di un’aula scolastica dove i ragazzi stanno seduti e distanti”. Egli raccomanda dunque di seguire tutte quelle procedure che conosciamo a memoria, ma che molto spesso, per pigrizia o indolenza, ignoriamo.

Riguardo all’autunno, l’infettivologo ritiene che sia improbabile un’ondata della portata di quella primaverile, soprattutto nel Bergamasco, dove molti sono già venuti in contatto con il virus. Nondimeno egli esorta a non abbassare la guardia. L’intervista integrale a questo link.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Contagi in Sardegna, sbotta il governatore: “Vi dico come stanno le cose”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter