La superlativa Federica Panicucci si mostra in tutta la sua radiosa bellezza. Ed è davvero uno show unico, da non credere. Lei è la stessa degli anni ’90.

Ma difetti ne ha Federica Panicucci? La conduttrice televisiva originaria di Cecina, in provincia di Livorno, e trapiantata a Milano ormai da anni per motivi di lavoro, ha scelto ancora una volta la puglia per trascorrere le sue vacanze estive.

Ed il mare ed il sole dove c’è lei appaiono più belli, per merito suo. La cui bellezza è assolutamente incomparabile. Pensate poi che lei compirà la bellezza di 53 anni il prossimo mese di ottobre. Ma a vederla così, splendida, meravigliosa, abbacinante, chiunque le darebbe tranquillamente la metà dei quella che è effettivamente la sua età. La presentatrice tv toscana è passata anche per due gravidanze, con la nascita di Sofia e Mattina, oggi adolescenti e venuti a mondo nel corso del matrimonio che Federica ha avuto con il dj Mario Fargetta.

Federica Panicucci, strepitosa in costume: lei non ha età