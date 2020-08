Gerry Scotti, avete mai visto suo figlio? Sono due gocce d’acqua – FOTO

Gerry Scotti, avete mai visto suo figlio? Sono due gocce d’acqua. Il conduttore della Mediaset ha un figlio che è uguale a lui

Si chiama Edoardo Scotti ed è il figlio di Gerry Scotti. È nato nel 1992 e ha compiuto 28 anni lo scorso 10 marzo. Nato dal matrimonio tra il conduttore televisivo e la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Il matrimonio è giunto a capolinea nel 2009, però il rapporto dei genitori con il figlio non ne ha risentito in alcun modo. Anzi.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Si chiama Edoardo Scotti, ed è il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti ha sicuramente tratto beneficio dal fatto di essere il figlio del conduttore, ma gran parte del suo successo è dovuto alla sua formazione professionale e al suo talento. Infatti, Edoardo, ha studiato presso la American School of Milan. Nel 2013 si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Desideroso di proseguire gli studi, il ragazzo si è trasferito a Los Angeles, dove ha studiato per diventare un regista. Alla fine degli studi ha deciso di tentare la strada della televisione. Ha lavorato come inviato per il programma Lo Show dei Record, di cui suoi padre è conduttore da diverso tempo.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI