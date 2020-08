Gioele, il video denuncia del padre: “Lo stavano cercando così a mio figlio?”

Sulle modalità di ricerca di Gioele il papà Daniele Mondello solleva ancora dubbi e affida a Facebook una nuova denuncia

Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio? Pubblicato da DANIELE MONDELLO su Giovedì 20 agosto 2020

Sul caso di Viviana Parisi e suo figlio Gioele si aprono luci e ombre. Un movente che si fa più chiaro secondo gli inquirenti e una nuova denuncia da parte del padre del piccolo di quattro anni. Daniele Mondello si affida sempre a Facebook per sollevare i dubbi che lo attanagliano sulle modalità di ricerca usate per trovare suo figlio.

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?” scrive Mondello a corredo di un video bomba lanciato sul social. Posta un militare che cammina tra i boschi di Caronia mentre viene ripreso da un operatore tv che lo segue. Un filmato di quelli trasmessi negli scorsi giorni sulle tv per descrivere le ricerche in atto? Probabilmente sì e da quello che si vede è tutto “organizzato”. Il militare va in avanti a passo spedito e finite le riprese torna indietro.

Non è la sola denuncia questa quella che il padre e il marito distrutto da questa assurda storia ha fatto in questi giorni. In seguito al ritrovamento dei resti umani compatibili con quelli di un bambino, Daniele aveva già lanciato un altro interrogativo. “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche” aveva scritto su Facebook.

Gioele: le ricerche ed i dubbi che non mancano

Per Daniele Mondello non sono giorni facili questi. Prima il ritrovamento del cadavere della moglie, Viviana Parisi, poi i resti che quasi sicuramente appartengono al piccolo Gioele. Il dj ieri ha riconosciuto le scarpette blu trovate nei boschi di Caronia, quelle che lui aveva comprato insieme alla moglie Viviana.

Si è sottoposto anche al prelievo del Dna per effettuare la comparazione con i resti ritrovati ed avere la conferma che siano al 100% di Gioele.

Mondello sembra abbastanza sfiduciato. Ieri uscendo dalla Questura di Messina aveva detto, infatti, “queste ricerche sono state un fallimento”.

Il popolo del web si abbraccia intorno a quest’uomo sofferente e sostiene i suoi dubbi. Altri però sottolineano che forse Gioele non doveva essere lasciato solo con la mamma che come dimostrano i certificati medici non era in salute dal punto di vista psichico.

