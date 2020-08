Guendalina Tavassi, vestitino inguinale, stacco di gamba pazzesca-FOTO

Guendalina Tavassi in un mini vestitino appare con un fisico mozzafiato

Guendalina Tavassi è in vacanza in Sardegna e sfoggia un fisico pazzesco tra abitini super mini e costumi che non lasciano molto spazio all’immaginazione. La bella Tavassi fa impazzire i suoi fan con le foto sensuali. L’ultima foto è di ieri sera, mentre tiene in mano un bicchiere di vino rosso in un mini vestitino azzurro. I fan la riempiono di complimenti e ammirazione. Guendalina si trova al VOI Tanka Village, un resort a sud della Sardegna nelle vicinanze di Villasimius, una località molto bella. Questo resort vanta ospiti vip da sempre, infatti recentemente ha soggiornato lì anche Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti, inviato delle Iene. Qualche giorno fa era presente nel villaggio anche Luca Ward.

Vita privata e carriera di Guendalina Tavassi

L’ex concorrente del Grande Fratello 11 si trova in vacanza con i figli e il marito Umberto D’Aponte. La Tavassi ha anche un’altra figlia più grande avuta da un’altra relazione. L’adolescente non si trova in vacanza con lei e pare che tra le due ci siano stati problemi. La figlia infatti ha accusato Guendalina l’anno scorso di non essere una buona madre. Pare che la figlia provi del risentimento nei confronti della madre.

Guendalina intanto continua la sua carriera di opinionista in vari programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e altri programmi televisivi. In passato la Tavassi ha partecipato anche alla nona edizione dell’Isola dei famosi. Nel 2018 è passata anche in Rai partecipando al programma di Carlo Conti, Tale e Qual Show.

La 34enne appare sempre in splendida forma, d’altronde lei stessa ha confermato che per lei l’aspetto esteriore è molto importante. Infatti negli anni è ricorsa ad alcuni interventi chirurgici per migliorare alcune parti del suo corpo, come il naso e il seno. Lei non lo ha mai nascosto, anzi lo ammette tranquillamente.

